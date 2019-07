Mercato Celtic: Tierney entre Arsenal et Naples ?

Kieran Tierney ne devrait plus être un joueur du Celtic Glasgow à la reprise. Selon Sky Sports, le latéral gauche écossais est au coeur d'une bataille que serait en train de remporter Arsenal pour s'attacher ses services. Selon Sky Sports, le défenseur de 22 ans a fait l'objet d'une offre légèrement inférieure à 30 millions d'euros de la part des Gunners, contraints de passer à l'action pour doubler Naples. La formation italienne est également très intéressée par Tierney, absent pendant une partie de la saison dernière en raison d'une hernie discale. L'international écossais a tout de même pu contribuer au 8e titre consécutif en Scottish Premier League du Celtic et au triplé, puisque les joueurs de Neil Lennon ont aussi remporté la Coupe d'Ecosse et la League Cup.