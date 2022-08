Mercato : Cavani va signer en Liga

Accord total. On ne peut pas être plus limpide en évoquant un transfert. C'est ce qu'affirme un journaliste de la télévision argentine Tyc Sports au sujet d'Edinson Cavani. César Luis Merlo indique que l'avant-centre uruguayen de 35 ans passera samedi la visite médicale avant de signer en faveur de Villarreal.

Retrouvailles avec Emery

Le meilleur réalisateur du PSG (200 buts en 301 matches), libre depuis le 1er juillet et la fin de son expérience à Manchester United, travaillera à nouveau avec Unai Emery. L'entraîneur espagnol du Sous-Marin-Jaune avait coaché "El Matador" durant deux saisons dans la capitale française.



Edinson Cavani avait été approché, pouvait-on lire ces derniers jours, par Boca Juniors (D1 argentine), l'OGC Nice (Ligue 1) et le FC Valence (Liga). Demi-finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, Villarreal a disputé jeudi soir le barrage aller de Ligue Europa Conférence (victoire 4-2 face à Hadjuk Split).