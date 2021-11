Mercato : Cavani à la relance à Barcelone ?

La piste Edinson Cavani vient d’être relancée au FC Barcelone. Devant les difficultés qu’a l’équipe à bien se comporter offensivement, les responsables blaugrana ont décidé d’accélérer pour la signature d’un attaquant. Ainsi, et si l’on en croit le site Fichajes, il y a eu de sérieuses avancées dans le dossier de l’ancien attaquant parisien. Un transfert dès le mois de janvier prochain semble aujourd’hui être très probable.

Xavi est favorable à la venue de Cavani

Le club catalan est d’autant plus motivé pour enrôler l’Uruguayen qu’il a probablement perdu Sergio Aguero pour de bon. Ce dernier ne devrait plus rejouer au football en raison d’un souci cardiaque. Il y a donc une place à prendre en attaque. L’entraineur Xavi est d’accord et aurait donné son feu vert pour un engagement d’El Matador jusqu’à la fin de la saison.

Ce dernier serait également favorable à cette idée. Logique, vu qu’il ne joue presque plus chez les Red Devils. Depuis l’entame de la saison, il n’a eu droit qu’à 270 minutes de jeu, en raison de la forte concurrence qu’il y a aux avant-postes. Et, il n’est pas sûr que sa situation s’améliore avec l’arrivée d’un nouveau coach aux commandes de l’équipe.