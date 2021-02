Mercato : Caleta-Car, Ntcham, Todibo... les derniers points chauds

Newcastle

Les Magpies veulent des joueurs et se tournent vers la France, que ce soit pour son championnat ou ses joueurs expatriés. A priori, ils ne réussiront pas le gros coup de récupérer Idrissa Gueye en prêt, le milieu de terrain parisien ayant décliné (selon L'Equipe) en dépit du très faible temps de jeu qui l'attend dans la capitale. En revanche, Olivier Ntcham pourrait partir du Celtic pour rejoindre Newcastle dans le cadre d'un transfert. A 18 mois de la fin de son contrat, le milieu de terrain français est aussi suivi par West Brom et West Ham. L'OM est beaucoup plus loin dans la course.

Liverpool

Jürgen Klopp avait prévenu il y a quelques jours. Face à l'hécatombe en défense, le coach des Reds voulait un renfort en urgence. Il devrait s'agir de Ben Davies. D'après Sky Sports, le défenseur de Preston - en Championship - a trouvé un accord pour un transfert à deux millions d'euros. Agé de 25 ans, il arrive en fin de contrat en juin et peut ainsi saisir l'opportunité d'une vie. RMC Sport révèle néanmoins que Liverpool tente, à la dernière minute, de subtiliser Duje Caleta-Car à l'OM !

Nice

Un jeune de plus à l'OGCN... Mais pas n'importe lequel, puisque Jean-Clair Todibo appartient au FC Barcelone. Déjà prêté à Schalke l'an dernier puis au Benfica, le défenseur français de 21 ans ne joue pas plus au Portugal qu'en Allemagne ou en Espagne. Il doit être à nouveau prêté, cette fois avec option d'achat, chez les Azuréens, à en croire RMC Sport.

Hertha Berlin

Selon les informations de Kicker, Sami Khedira va s'engager avec le Hertha Berlin. Complètement laissé de côté par Andrea Pirlo à la Juventus, le champion du monde 2014 - âgé de 33 ans - va donc rentrer au pays après plus de dix ans loin d'Allemagne. Parti de Stuttgart en 2010, il avait rejoint le Real Madrid qu'il avait ensuite quitté pour la Juve en 2015.