Après avoir longtemps visé Houssem Aouar, Arsenal semble s’intéresser dorénavant à un autre milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, en l’occurrence Bruno Guimaraes. Selon les informations émanant du Brésil, les dirigeants londoniens se seraient déjà renseignés sur la disponibilité de l’international espoir auriverde. Ce dernier se trouve actuellement à Tokyo où il dispute les Jeux Olympiques avec la Seleçao des moins de 23 ans.

L’OL est vendeur mais…

Lyon n’a recruté Guimaraes qu’il y a un an et demi et contre un montant de 20M€. Aucun joueur n’étant intransférable, les Gones ne seraient cependant pas contre l’idée de le céder en cas d’une offre alléchante. Il se murmure que les décideurs rhodaniens exigeraient au moins 35M€ pour laisser filer le natif de Rio de Janeiro. Âgé de 23 ans, Guimaraes a disputé 37 matches la saison dernière, dont 24 comme titulaire. Il a été auteur de 3 buts et 2 passes décisives.