Mercato : Bruno Fernandes surprend son monde

Alors qu’on l’annonçait avec insistance du côté de l’Angleterre, et en particulier à Manchester United et à Tottenham, Bruno Fernandes a décidé de lier son avenir à celui du Sporting Portugal. Cela a été officialisé par le club de la capitale portugaise ce mardi, mais sans aucune information complémentaire communiquée. La presse locale croit savoir queet le montant de son indemnité de départ est désormais de 100M€. Ses dirigeants peuvent désormais être sereins, et ne pas craindre d’éventuelles sollicitations extérieures pour leur brillant milieu de terrain. Bruno Fernandes (25 ans) évolue au Sporting depuis 2017. Il y totalise 76 matchs et 36 buts. Auparavant, il s’était fait remarquer en Italie, où il a porté successivement les couleurs de Novara, de l'Udinese et de la Sampdoria. Il défend aussi les couleurs de son pays (19 capes et 2 buts).