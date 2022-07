Mercato : Brice Samba débarque au RC Lens

En quête d'un gardien de but, le Racing Club de Lens enregistre la signature de Brice Samba. Le portier congolais s'est engagé avec le club artésien en paraphant un contrat de 5 ans. Samba fait donc son grand retour dans le championnat de France après sa parenthèse à l'étranger, à Nottingham Forest, entamée en 2019 - club avec lequel il a connu l'accession en Premier League cette année. L'opération atteindrait un montant de 5 millions d'euros.

Formé au Havre, Brice Samba, 28 ans, est également passé par l'Olympique de Marseille, l'AS Nancy-Lorraine ou encore le Stade Malherbe de Caen. Il était encore sous contrat un an avec Nottingham Forest, un club anglais historique. Avec l'arrivée de Samba, Lens compte dans ses rangs un gardien talentueux et expérimenté.

"Un nouveau défi en vue ! Après 3 années passées dans les rangs de Nottingham Forest en Championship, Brice Samba fait son retour dans l’hexagone, a indiqué le club dans un communiqué officiel. À 28 ans, le portier congolais retrouve la Ligue 1 et s’inscrit dans le projet lensois pour les 5 prochaines saisons. L’ancien Caennais amène intelligence de placement et densité physique sur la ligne de but", conclut le RC Lens.