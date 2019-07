A son arrivée en octobre 2016, Frank McCourt avait promis de beaux investissements aux supporters de l'Olympique de Marseille, et les Phocéens ont en effet déboursé quelques millions d'euros pour bâtir, sur le papier, un effectif compétitif. Sauf que certaines recrues onéreuses n'ont pas été à la hauteur, et que les résultats enregistrés ont aussi généré bien moins de revenus qu'escomptés. Voilà comment les Ciel et Blanc se retrouvent désormais dans l'embarras, obligés de vendre leurs meilleurs atouts ou les salaires les plus lourds pour ne pas être sanctionnés par l'UEFA et son fair-play financier.

L'OM ne peut pas lutter

Inévitablement, le mercato estival 2019 s'en ressent, et les Marseillais doivent apprendre à se montrer suffisamment malins et patients pour recruter en dépensant le moins possible de liquidités. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand, dans le même championnat, certains concurrents comme l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, sans même évoquer le Paris Saint-Germain, disposent de moyens bien plus conséquents. Et il faudra sans doute compter à l'avenir sur l'OGC Nice pour mettre à mal les ambitions nationales de l'OM. Car les Aiglons se préparent à passer sous pavillon britannique, via le milliardaire Jim Ratcliffe. Celui-ci n'est pas encore propriétaire que déjà le Gym semble pouvoir s'appuyer sur une force de frappe supérieure à celle des pensionnaires du Vélodrome.

Seul Nice veut payer

Pour preuve, d'après les informations de L'Equipe, Sofiane Boufal, courtisé notamment par les Girondins de Bordeaux et l'OM, devrait finalement atterrir sur la Promenade des Anglais. Entre trois formations écartées des joutes européennes cette saison, le milieu de terrain offensif aurait donc fait son choix. Surtout, l'OGCN serait le seul prétendant disposé à verser à Southampton les fonds nécessaires, environ 10 millions d'euros, pour assurer un transfert définitif de l'international marocain, là où Bordelais et Marseillais n'auraient envisagé qu'un prêt avec option d'achat.