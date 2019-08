Les Girondins de Bordeaux ont enrôlé mercredi Gabriel Lemoine. Cet attaquant belge, tout juste majeur (18 ans), est international dans les catégories de jeunes depuis les U15.

Il arrive en provenance du Club Bruges et va signer pour trois ans, dans un premier temps pour l'équipe réserve.

A l'inverse, Gabriel Mancini quitte l'Aquitaine pour l'Aris Salonique. Le milieu de terrain argentin n'a jamais joué pour les Bordelais, prêté un an et demi à Tours puis un an à Auxerre.