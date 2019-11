Mercato Bordeaux: Baysse "ouvert à toute éventualité"

Paul Baysse ne devrait pas faire de vieux os du côté de Bordeaux. Ne rentrant pas dans les plans de Paulo Sousa, le défenseur central de 31 ans n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison. Forcément, un départ en janvier prochain semble inéluctable.

"Je ne me projette pas. Je suis en pleine forme, j’essaie d’en faire plus pour compenser l’absence de matches. La compétition me manque le plus. Jouer en réserve en attendant est une possibilité mais je veux retrouver le niveau pro. Je serai ouvert à toute éventualité mais, d’ici janvier, il peut se passer beaucoup de choses", a confié l’ancien Niçois dans les colonnes du journal Sud-Ouest.