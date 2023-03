Le Bayern Munich réalise une saison en dents de scie. Parfois génial et parfois décevant. Tout de même, cela ne l'empêche pas de pointer en tête du championnat de Bundesliga - bien challengé par le Borussia Dortmund - et d'être toujours en lice en Ligue des Champions. Ils ont même un but d'avance dans la double confrontation face au Paris-Saint-Germain avant de recevoir le club de la capitale française dans son stade dans moins d'une semaine. Pour cette rencontre, Benjamin Pavard, le défenseur français, ne sera pas présent après son carton rouge reçu lors du match aller pour une faute sur Lionel Messi.

"Je ne suis pas du genre à quitter le bateau au milieu du voyage"

Il y a quelques mois, Benjamin Pavard semblait sur le départ du Bayern Munich. Le Français formé au LOSC paraissait sur la fin et ne plus trouver sa place dans l'effectif bavarois. Mais ça, c'était avant. Désormais, le champion du monde 2018 serait prêt à rester au moins jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Voici ce qu'il a déclaré au micro de Sport1. "Je ne suis pas du genre à quitter le bateau au milieu du voyage. Je suis tout à fait au courant que je suis dans un grand club, où tout est excellent, a assuré le Nordiste. Je me sens très bien ici, et j'aime les supporters. J'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses cette saison. Le genre de football qu'il veut qu'on joue est exactement celui j'aime. C'est un football offensif où on est toujours en mouvement. J'apprends tous les jours de lui, pour m'améliorer."