Après avoir effectué toute sa carrière en Europe, Hatem Ben Arfa est en passe de changer de championnat. L’ancien grand espoir du football français est convoité par le géant tunisien de l’Espérance. Selon plusieurs concordantes, les négociations sont même très bien avancées entre les deux parties et il ne serait pas surprenant de voir le deal se concrétiser dans les prochaines heures.



D’après le site tunisien Foot 24, le quadruple champion d’Afrique est disposé à casser sa tirelire pour mettre la main sur l’ancien bordelais. Ses dirigeants proposeraient 750000€ par an à leur cible afin qu’il accepte ce challenge.

L’ES Tunis prête à casser sa tirelire pour HBA

Quand on connait les salaires que touchait Ben Arfa dans ses précédents clubs, dont les 500000€ par mois qu’il percevait au PSG, ce montant n’est pas vraiment à même de lui faire tourner la tête. Cela dit, il s’agit quand même d’une sacrée rétribution pour un joueur appelé à se produire dans le championnat tunisien. Jamais un footballeur évoluant dans cette ligue maghrébine n’avait bénéficié d’une rémunération aussi conséquente. D’autre part, c’est beaucoup mieux que ce que HBA s’est vu proposer de la part du Rapid Bucarest. Les Roumains ne voulaient pas monter au-dessus de 10000€ par mois.



Ben Arfa est, pour rappel, libre depuis qu’il a quitté Bordeaux en fin de saison dernière. Il peut prendre donc tout le temps nécessaire pour se décider. D’un autre côté, il prendrait un risque en temporisant trop car l’opportunité de jouer dans le pays de ses parents pourrait ne pas se représenter.