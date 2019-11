Mercato Bayern Munich: Le retour d'un ancien attaquant ?

Le Bayern Munich est désormais en quête d'un nouvel entraîneur, puisque le départ de Niko Kovac a été validé dimanche. C'est au cours de la prochaine trêve internationale que les dirigeants du club allemand devraient officialiser la signature du nouveau venu, ce qui devrait susciter quelques mouvements dans l'effectif au cours du mercato hivernal à venir.

Et justement, d'après Calciomercato, un attaquant de Serie A apparaîtrait d'ores et déjà dans le collimateur bavarois. Mis au ban de la Juventus depuis le début de saison, un temps annoncé tout proche d'un départ au Qatar et aussi pisté par Manchester United, Mario Mandzukic pourrait finalement revenir en Bundesliga début 2020. Le vice-champion du monde croate connaît bien le championnat d'Allemagne pour avoir évolué à Wolfsburg entre 2010 et 2012, avant de prendre la direction du Bayern entre 2012 et 2014.