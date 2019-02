James Rodriguez n'a pas l'intention de rester au Bayern Munich la saison prochaine. Le milieu de terrain colombien ne s'en cache pas. "Pour le moment, je pense au Bayern, je veux terminer ces 3 derniers mois et ensuite, je penserai bien à tout. On ne sait pas ce qu'il se passera", a-t-il d'abord expliqué pour AS, avant d'ajouter au sujet d'un éventuel intérêt du Real Madrid: "A Madrid, j'ai tout. J'ai une maison et des gens qui m'aiment. Il faut bien y penser." Une porte grande ouverte...