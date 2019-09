Mercato Bayern: Coutinho conforté par Klopp

En difficultés au Barça et promis à un rôle de remplaçant, Philippe Coutinho a fait le choix de quitter le club catalan, acceptant un prêt de deux ans au Bayern Munich. Une décision saluée par... Jürgen Klopp, son ancien entraîneur à Liverpool et également ancien coach du Borussia Dortmund, le rival du géant bavarois.

"Jürgen Klopp m'a envoyé un message pour me souhaiter bonne chance. Il m'a dit que le Bayern était un excellent club et que la Bundesliga était très heureuse de m'accueillir. Klopp est un grand technicien et l'un des meilleurs au monde. C'est un vrai leader. J'ai beaucoup appris à ses côtés, surtout mentalement, et ce fut un honneur de travailler avec lui", a ainsi expliqué le Brésilien dans des propos relayés par Bild.