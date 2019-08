Mercato: Bas Dost rejoint l’Eintracht Francfort

L’Eintracht Francfort tient enfin son renfort offensif tant désiré. Annoncé depuis plusieurs jours, Bas Dost a officiellement rejoint la Hesse ce lundi. Le Néerlandais, transféré en provenance du Sporting Portugal pour environ 7 millions d’euros, a signé pour les trois prochaines saisons.

L'attaquant arrive au bord du Main alors que l’Eintracht a vécu une sale semaine avec une défaite en championnat dimanche face au RB Leipzig (2-1) après une première déconvenue face au RC Strasbourg en barrages de Ligue Europa à la Meinau (1-0). Le Batave pourrait être qualifié pour le match retour jeudi (20 h 30). Ses 1,96m ne seront pas de trop pour peser sur une défense alsacienne solide à l'aller.

CONFIRMED: Eintracht have completed the signing of striker Bas Dost from @SportingCP_en on a three-year contract. Welcome aboard, Bas! #SGE pic.twitter.com/6uxr7TIEH9