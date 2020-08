Mercato : Barcelone a pris une décision dans le dossier Neymar

Après un été 2019 agité, il n’y aura finalement pas de saison 2 du feuilleton Neymar cet été. Naturellement cité comme une piste du FC Barcelone, l’attaquant parisien devrait continuer son petit bonhomme de chemin en France. Dans un entretien au quotidien catalan Sport, le président du Barça, Josep Bartomeu, a affirmé qu’aucune offre ne sera formulée pour l’ailier de la Selecao, lors du mercato estival.

« Le PSG ne veut pas non plus le vendre »

Confronté à de grosses difficultés économiques, le club catalan ne pourra pas faire de folies. « Le club a eu un manque à gagner de 200 millions d’euros entre mars et juin. Pour la saison 2020-2021, nous pensions avoir un budget de 1,1 milliard, mais il sera sûrement inférieur de 30% », a indiqué Josep Bartomeu. Concernant une éventuelle tentative pour Neymar, le responsable catalan a expliqué : « Dans la situation actuelle, c’est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, et c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n’y aura aucune tentative ».