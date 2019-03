Mercato Barça: Rakitic ne veut pas de l'Inter

Selon Sport, Ivan Rakitic, malgré l'intérêt prononcé de l'Inter Milan, ne souhaite pas rejoindre les Nerazzurri. Et pour cause, le milieu de terrain croate ne veut tout simplement pas quitter le FC Barcelone, où il se sent très bien.

Si la future arrivée de Frenkie de Jong est de nature à menacer son statut de titulaire, l'ancien joueur de Séville est cette saison un cadre de l'équipe d'Ernesto Valverde, qui l'a titularisé à 21 reprises en Liga en 25 journées, et 7 fois sur 7 en Ligue des champions.

Toujours d'après Sport, à moyen terme, Rakitic pourrait recevoir une proposition de revalorisation salariale, lui qui est actuellement lié avec le Barça jusqu'en 2021. Il aura alors 33 ans.