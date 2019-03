Mercato Barça: Quand Ter Stegen voulait quitter le club

S’il est devenu incontournable dans le but du FC Barcelone, qu’il a rejoint en 2014 en provenance de Mönchengladbach, Marc-André ter Stegen n’a pas toujours été aussi épanoui du côté du Camp Nou. A ses débuts, le gardien allemand devait ainsi se contenter du statut de n°2, derrière Claudio Bravo. Une situation qui était devenue pesante.

"Evidemment, vous commencez à vous interroger (sur votre avenir) parce que jouer est la chose la plus importante, explique-t-il à DAZN. Ce n’est pas ce que je voulais et en 2016, j’ai pensé à quitter le club. […] Claudio et moi n’aimions pas cette situation. A un moment, ce n’est plus tenable. Mais le Barça a pris une décision et a tranché en ma faveur."