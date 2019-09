Mercato Barça: Matuidi proposé par la Juve

September 2, 2019 11:31 La Juventus semble bien décidée à s’offrir Ivan Rakitic (31 ans) et Samuel Umtiti (25 ans) lors de ce dernier jour du mercato estival et un certain Blaise Matuidi (32 ans) pourrait être envoyé au FC Barcelone !