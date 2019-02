Mercato Barça: La mise au point de Rakitic

Ivan Rakitic, dont le nom circule notamment au PSG, à l’Inter Milan, au Bayern Munich ou encore à Chelsea, a répondu aux rumeurs de transfert le concernant après la victoire acquise par le FC Barcelone sur la pelouse du FC Séville (2-4), samedi après-midi en Liga.

"Il me reste trois ans de contrat et je veux rester ici, a affirmé le milieu de terrain croate. Je suis très fier que de grands clubs se renseignent sur moi, s’ils le font vraiment. Mais je ne me vois qu’au Barça. Tout ça me fait un peu rire quand je prends mon café le matin."