Mercato Barça : Junior Firpo signe pour 5 ans

Le FC Barcelone compte un nouveau joueur depuis ce dimanche. Le club champion d’Espagne a officialisé l’arrivée de Junior Firpo en provenance du Betis Séville. L’arrière gauche espagnol, 22 ans, s’est engagé pour une durée de 5 ans. Né à Saint-Domingue, en République dominicaine, Firpo est international espoirs. Il est devenu au mois de juin champion d’Europe avec la Rojita qui avait notamment surclassé les Bleuets en demi-finales (4-1).

Barcelona@JuniorFirpo03 has arrived in Barcelona this morning. Welcome! pic.twitter.com/hGlEeKi4IN