Mercato Barça: Deux options pour Rakitic ?

Le destin d'Ivan Rakitic ne semble plus passer, à moyen terme, par le FC Barcelone. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, le milieu de terrain international croate paraît plus que jamais poussé vers la sortie, et invité à se trouver une nouvelle terre d'accueil dès le mois de janvier prochain.

Celui qui souffre de l'arrivée de Frenkie de Jong en Catalogne disposerait de deux sérieuses options, rapporte Marca. L'une d'elles mènerait de nouveau à la Juventus, déjà intéressée au cours de l'été achevé, et l'autre en Premier League, du côté de Manchester United.