Mercato : Aubameyang "essaye de rester" à Arsenal

Arrivé à Arsenal à l'hiver 2018 en provenance du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang continue d'empiler les buts. L'attaquant international gabonais s'est imposé comme une valeur sûre de la Premier League pour franchir un nouveau cap dans sa carrière, s'adjugeant même le titre de meilleur buteur du championnat anglais aux côtés de Sadio Mané et Mohamed Salah la saison passée. Reste que l'ancien Stéphanois est très courtisé. Son nom est notamment revenu du côté du FC Barcelone pour l'été prochain.

Aubameyang : "Est-ce que j'essaye de rester ? Oui, oui"

En cette période de confinement, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux. Le buteur a fait un live Instagram avec son ami Kevin-Prince Boateng. Il y évoque alors brièvement son futur, n'esquivant pas une question sur une possible prolongation à Arsenal et confiant que cette hypothèse est sa volonté première.

« Les fans disent que je devrais prolonger ? Oui je sais. Il me reste un an de contrat. Est-ce que j’essaye de rester ? Oui, oui », a-t-il lâché. Pour rappel, le bail d'Aubameyang chez les Gunners expire en juin 2021.