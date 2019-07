Mercato Atlético: Un nouveau départ à 40 M€ ?

L'Atlético de Madrid figure sans doute parmi les clubs les plus actifs sur ce mercato estival, tant dans les sens des arrivées que des départs. Or, les Colchoneros pourraient bien perdre un nouveau joueur dans les jours à venir. En effet, d'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait décidé à enrôler Angel Correa, et disposé à offrir aux Colchoneros les 40 millions d'euros réclamés pour libérer l'attaquant argentin.

A 24 ans, l'ancien joueur de San Lorenzo serait, selon le nouveau coach lombard, Marco Giampaolo, un complément idéal pour l'international polonais Krzysztof Piatek.