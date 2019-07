Mercato Atlético: Trippier ciblé pour remplacer Juanfran 

Et si le remplaçant de Juanfran se nommait Kieran Trippier ? D'après les informations du Telegraph, le latéral droit de Tottenham serait proche de s'engager avec l'Atlético Madrid. Les dirigeants espagnols discuteraient actuellement avec les Spurs d'un éventuel transfert du joueur de 28 ans en terre londonienne. Selon le quotidien britannique, le montant de la transaction pourrait s'élever jusqu’à 22,3 millions d'euros.

Néanmoins, même si les Colchoneros sont les plus avancés sur ce dossier, la Juventus Turin et Naples seraient également intéressés par le profil de l'international anglais et n'auraient pas dit leur dernier mot.