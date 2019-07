Mercato Atlético: Retour en Premier League pour Diego Costa ?

A 30 ans, Diego Costa est encore sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'au 30 juin 2021, mais l'attaquant international espagnol, qui a également porté la tunique de la Seleçao, pourrait être poussé vers la sortie par Diego Simeone. Le technicien argentin a commencé à remodeler son effectif, et pourrait se débarrasser de l'ancien Blue de Chelsea si une opportunité se présente.

Or, d'après les informations des tabloïds britanniques, trois clubs de Premier League seraient intéressés par son profil: Wolverhampton, West Ham United, qui vient de perdre Marko Arnautovic et a laisser échapper Maximiliano Gomez, et Everton.