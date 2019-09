Mercato Atletico: Le bel hommage de Diego Costa

Si le départ d’Antoine Griezmann pour le Barça, un an seulement après sa prolongation, a laissé de nombreux gens amers à l’Atletico, Diego Costa, finalement resté chez les Colchoneros, n’est pas de ceux-là. En attestent ses propos tenus auprès de la chaîne Youtube Que Partidazo.

"C’était une décision normale. Son rêve a toujours été de jouer avec Messi et Suarez. Nous pouvons dire que nous étions tristes parce qu’un joueur important est parti, mais il faut être heureux pour lui, parce que lui est heureux", a-t-il ainsi déclaré.

Et le Brésilien de renchérir: "S’il faut faire quelque chose, c’est le remercier de tout ce qu’il nous a laissé... et pas seulement quelques millions. C’est une personne qui a toujours été franche, qui n’a jamais manqué un entraînement et a toujours été un exemple. On ne peut pas parler en mal de lui, seulement le remercier."