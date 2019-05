Mercato Atlético: Filipe Luis vers Flamengo ?

Filipe Luis ne sait pas encore s'il va prolonger à l'Atlético Madrid. Alors qu'une rumeur en fait un candidat au départ pour rejoindre le Barça, le latéral gauche brésilien aimerait poursuivre l'aventure à l'Atlético Madrid au moins une saison de plus. Mais comme rien n'est simple, il a tout de même reçu les dirigeants de Flamengo (Marcos Braz le vice-président et Bruno Spindel le directeur sportif) la semaine dernière à Madrid, selon Sport... Un retour au Brésil, plus précisément à Rio, serait donc dans les tuyaux.