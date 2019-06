Mercato Aston Villa: Un renfort brésilien pour 25 millions

Les Villans ont officialisé la signature de Wesley Moraes (22 ans) en provenance de Bruges contre la somme de 25 millions d'euros, a indiqué Sky Sports. C'est le transfert le plus onéreux de l'histoire de Villa.

Auteur de 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant brésilien a été élu meilleur jeune de la Jupiler Pro League de Belgique. Sous réserve de l’obtention d’un permis de travail, Wesley, qui a été un temps dans le viseur du PSG, va parapher un bail de 5 ans avec le club de Birmingham, a rapporté la RTBF.

Aston Villa and Club Brugge have agreed the transfer of Brazilian striker Wesley, subject to a work permit and international clearance.