Mercato ASSE: Ce sera bien Printant

Alors que France Football annonçait comme "proche" la signature de Jocelyn Gourvennec à Saint-Etienne, le club a démenti "catégoriquement" avoir contacté l’ancien entraîneur de Guingamp et a confirmé son intention de confier la succession de Jean-Louis Gasset à Ghislain Printant.

"Comme convenu, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont rencontré ce vendredi après-midi Ghislain Printant, lequel leur a exposé son projet sportif. Les échanges ont été constructifs et une nouvelle réunion sera organisée, la semaine prochaine, avec Ghislain Printant et ses conseils pour régler les derniers détails dans la sérénité", indique l’ASSE dans un communiqué.