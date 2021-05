Mercato : Arturo Vidal n’écarte pas un transfert à l’OM !

Sondé sur l'intérêt de l'OM et de son entraîneur Jorge Sampaoli, Arturo Vidal a préféré rester prudent, même si le milieu chilien se dit séduit par l'éventualité d'évoluer à nouveau sous les ordres du coach argentin : "Avec Jorge, on parle dès qu’on le peut. On a une bonne relation. Je le respecte. Parler des équipes comme ça est très difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose actuellement."

"Sampaoli est une personne importante pour moi dans le football, a ajouté Vidal dans une interview à TNT Sports Chili. Il m’a fait champion avec ma sélection. C'est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct. Il n’hésite pas à te dire les choses en face. Je lui suis reconnaissant. Il m’a permis de continuer à progresser. Conte, Ancelotti… tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie."