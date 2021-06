Mercato : Arsenal vise Nabil Fekir

Les Gunners d'Arsenal tentent de recruter la star du Real Betis Nabil Fekir, selon une indiscrétion du journal sportif espagnol AS. Les dirigeants londoniens seraient actuellement est en pourparlers pour signer le milieu de terrain passé par Lyon et il y aurait du concret. Les Gunners auraient ainsi déjà soumis une offre pour le joueur de 27 ans, mais la formation espagnole exigerait une indemnité de transfert beaucoup plus élevée. Arsenal lorgne Fekir Les négociations entre les deux clubs se poursuivraient.

AS précise qu'Arsenal s'est tourné vers Fekir après avoir raté Emi Buendia, qui a rejoint Aston Villa depuis Norwich la semaine dernière. Le bail qui lie actuellement Fékir aux Beticos court jusqu’en 2023. Le joueur de 27 ans a inscrit 5 buts et produit 5 passes décisives en 33 rencontres de Liga en 2020-2021. Arsenal compte le séduire en lui offrant l'opportunité de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine.