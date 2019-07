Mercato Arsenal: Une première offre pour Zaha refusée ?

Unai Emery, le coach d'Arsenal, l'a annoncé, il veut recruter 3 ou 4 joueurs afin de renforcer son effectif et d'être plus compétitif. Pour se faire, le board des Gunners aurait fait une première offre de 45 millions d'euros pour Wilfried Zaha, selon les informations de Sky Sports, qui a été refusée par Crystal Palace. "Je suis sur que le joueur est conscient que si un club veut le prendre, il faut qu'il paie sa valeur marchande. Jusqu'à ce qu'un club le fasse, on ne parlera pas de départ", a indiqué Roy Hodgson, le manager des Eagles.

Toujours selon le média anglais, l'attaquant international ivoirien aurait annoncé à ses dirigeants son intention de quitter Crystal Palace dès son retour de vacances. Le joueur serait une des priorités de recrutement des pensionnaires de l'Emirates Stadium, et nul doute qu'une nouvelle offre devrait être formulée dans les jours à venir.