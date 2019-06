Mercato Arsenal: Un retour en Italie pour Torreira ?

Après les arrivées de Paolo Maldini et Zvonimir Boban aux postes de directeur technique et directeur du football, le mercato milanais est lancé. Marco Giampaolo, dont l'arrivée sur le banc de l'AC Milan pourrait bientôt être officialisé, aurait déjà une idée précise du premier joueur qu'il souhaite recruter. Le technicien de la Sampdoria voudrait s'attacher les services de Lucas Torreira, qu'il a eu sous ses ordres pendant deux saisons à Gênes avant son départ vers Arsenal à l'été 2018 contre 30 millions d'euros.

Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais ont sondé l'entourage de Torreira afin de connaître les intentions de l'Uruguayen. Si l'opération devait se finaliser, les Gunners espéreraient une vente autour des 40 millions d'euros.

Un retour en Italie est plus qu'envisageable pour Torreira qui s'est récemment plaint de la vie en Angleterre: "Je pense que c'était mieux en Italie. L'Angleterre est un monde totalement différent, un très grand pays. La barrière de la langue m’a freiné, pour pouvoir communiquer avec mes coéquipiers et avec les gens. C’est très difficile quand on ne peut pas dialoguer. Et le climat l'est aussi. Vous sortez le matin il fait nuageux, vous arrivez tard chez vous et il fait nuageux", a indiqué le milieu de terrain, dans des propos relayés par The Sun.