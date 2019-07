Mercato Arsenal: Emery questionné sur Pépé...

Sans surprise, Unai Emery est resté évasif au sujet de Nicolas Pépé (24 ans), qui serait tout proche de s’engager avec Arsenal.

"On travaille sur ce qui peut nous améliorer. Il y a différents joueurs sur la table, avec la possibilité de le signer", a rétorqué le coach espagnol, dimanche après l’Emirates Cup contre l’OL (1-2), avant de lancer: "Pépé est un très bon joueur et on s’intéresse uniquement aux joueurs qui peuvent nous faire progresser".

L’international ivoirien a visiblement préféré les Gunners au Napoli et à Manchester United. Comme espéré, les Dogues vont récupérer 80 millions d’euros.