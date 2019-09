Mercato Arsenal: Calme plat cet hiver ?

Particulièrement actif lors du dernier mercato estival, avec pas moins de 152 millions d’euros dépensés pour attirer notamment Nicolas Pépé, David Luiz et Daniel Ceballos, Arsenal devrait se montrer bien plus sage cet hiver.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Vinai Venkatesham, le manager général des Gunners. "Nous avons été agressifs en signant un certain nombre de joueurs pour lesquels nous sommes très enthousiastes. Nous verrons en janvier, a-t-il expliqué auprès de Bloomberg. Je considère la fenêtre estivale comme la plus stratégique. En janvier, c'est plus tactique, pour répondre à une blessure ou à une autre demande. Mais en réalité, notre travail s'est terminé l'été et nous sommes ravis de ce que nous avons fait."