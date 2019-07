Mercato Angers SCO: Petkovic oui, Masson non !

Une recrue, mais pas deux : Angers SCO a enregistré ce mardi la signature du gardien monténégrin Danijel Petkovic (26 ans) pour les 3 prochaines saisons. Déchu de son rôle de titulaire et cantonné au banc à Lorient (Ligue 2), ce dernier, dont la signature a été confirmé sur son compte Twitter par le président Chabane, s'engage en tant que doublure du portier n°1 Ludovic Butelle (36 ans).

Je suis très heureux d’officialiser ce soir l’arrivée de Danijel Petkovic qui nous rejoint pour les trois prochaines saisons !

Bienvenue !

On pensait un autre recrutement acquis, mais tout porte à croire que l'arrivée en Maine-et-Loire de Julien Masson (21 ans), milieu de terrain de Valenciennes (L2), est sur le point d'être remise en cause. Le joueur avait pourtant rejoint le groupe de Stéphane Moulin en pleine préparation et même posé sous son nouveau maillot. Mais, selon les informations de La Voix du Nord, "un cartilage touché" pourrait conduire Masson, qui devait parapher un contrat de 4 ans, moyennant 1,5 million d'euros, à un retour au VAFC. Et du même coup faire aussi capoter le prêt de l'attaquant belge Baptiste Guillaume (24 ans) du SCO vers le club nordiste.