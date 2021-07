André Ayew prend la direction du Golfe persique. Libre depuis la fin de son contrat avec Swansea, l'international ghanéen de 31 ans s'apprête à rejoindre Al-Sadd. Le club qatari, entraîné par Xavi, a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec l'ancien milieu de terrain de l'OM.

#AlSadd have reached an agreement to sign Ghanaian star Andre Ayew. The player will arrive in Doha in the morning to complete the routine procedures, followed by the signing of the contract and the official announcement#AlwaysAlSadd@AyewAndrepic.twitter.com/1hr7GLECQQ