Mercato : Amin Sarr confirme son transfert à l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais doit recruter pour remonter la pente en Ligue 1. Après les difficultés rencontrées cette saison et le départ de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais, les Gones ont engagé le défenseur central Dejan Lovren pour renforcer leur défense. Samedi, c'est le Brésilien Jeffinho qui a été confirmé comme nouvel arrivant. Cependant, le board lyonnais ne compte pas s'arrêter là. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant suédois de 21 ans, Amin Sarr (Heerenveen), devrait s'engager dans les prochaines heures avec l'OL. Cette information a été confirmée par Sarr lui-même dans une interview donnée à ESPN :

"C’est un transfert de rêve. C’est un grand club avec une histoire riche. Lyon est l’un des plus grands clubs de France. Je suis donc très heureux de ce transfert et j’ai vraiment hâte de jouer là-bas. Je me suis toujours senti heureux à Heerenveen. Je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Ce club sera toujours spécial pour moi. Ces derniers jours ont été très mouvementés, avec beaucoup d'appels téléphoniques. Je connais Lyon depuis mon enfance, je suis convaincu que je fais le bon choix". Cette saison, en 19 matchs de championnat, l'international espoir suédois a inscrit cinq buts et délivré cinq passes décisives en 19 matchs d'Eredivisie.