Mercato Amiens: Le président évoque Konaté

Alors qu’il n’a finalement pas rejoint la Premier League ce jeudi, Moussa Konaté (26 ans) est toujours en instance de transfert du côté d’Amiens.

"On a toujours tenu un discours de vérité avec lui, on a toujours souhaité qu'il reste au club, qu'il grandisse avec nous, mais on ne le bloquera pas si une offre intéressante, qui le fait grandir, est sur la table", a affirmé le président Bernard Joannin sur le site Le 11 Amiénois.

L’avant-centre sénégalais n’a pas encore repris l’entraînement et manquera le premier match de l’équipe à Nice, samedi.