Mercato Amiens: Krafth à Newcastle

Emil Krafth quitte la Ligue 1 pour la Premier League. Le défenseur d'Amiens est transféré officiellement à Newcastle ce jeudi contre un montant d'environ cinq millions d'euros, selon Transfermarket.

L'international suédois a satisfait à la visite médicale puis a paraphé un contrat de quatre saisons. Le joueur de 25 ans n'a passé qu'une saison en Picardie, le temps de disputer 35 matches de championnat et d'inscrire un but.

New signing Emil Krafth believes his experience of helping Sweden reach the quarter-finals of the 2018 World Cup will stand him in good stead for the @premierleague following his move to #NUFC today.



Watch his first interview on NUFC TV: https://t.co/nfX98B7ylU pic.twitter.com/I1zieXIdLQ