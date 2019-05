Mercato Ajax: De Ligt plutôt Man U que le Barça ?

Matthijs de Ligt se laisse désirer. Le défenseur central de l'Ajax Amsterdam a l'embarras du choix. Et s'il a longtemps paru tout proche de s'engager en faveur du FC Barcelone, avec notamment la perspective d'évoluer avec son compère Frenkie de Jong, ce n'est plus aussi évident. Les autres projets ne manquent pas, les alléchantes propositions financières également. Avec ce panorama, il semblerait que Manchester United tienne désormais la corde pour l'enrôler et réussir le gros coup de l'été. Cela demande évidemment confirmation mais une chose est sûre, le Barça ne compte pas augmenter le salaire proposé et ne s'alignera pas sur les 14 millions par saison que proposerait, selon The Sun, Man U à l'international néerlandais.