Mercato Ajax: De Ligt a refusé une offre de Manchester United

Matthijs de Ligt n'évoluera pas la saison prochaine à Manchester United. Le défenseur international néerlandais de l'Ajax Amsterdam est courtisé par toute l'Europe et n'a que l'embarras du choix. Et manifestement, le salaire ne représente pas son premier critère sélectif. Car selon le Mirror, les Red Devils lui ont proposé un contrat de 5 ans avec à la clé un salaire de 15 millions d'euros par an, soit environ 75 millions d'euros. De Ligt a répondu par le biais de son agent Mino Raiola qu'il ne répondrait pas favorablement à cette avance car le projet sportif n'est pas assez ambitieux à son goût.