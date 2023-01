C'est une drôle de coïncidence. Mercredi soir, le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg étaient opposés au Stade de la Meinau pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. Bien qu'il n'ait pas pris part à la rencontre, Adrien Thomasson a assisté au match nul entre son ancienne équipe et sa toute nouvelle écurie. En effet, le désormais ancien strasbourgeois a signé ce jeudi son contrat avec le club nordiste.

Voici ce qu'a déclaré le président du Racing Club de Lens, Arnaud Pouille, dans le communiqué officialisant la signature de Thomasson à Lens : "La signature d'Adrien constitue un renfort de poids pour le Racing Club de Lens. Outre sa polyvalence, Adrien est un joueur référence de la Ligue 1 depuis de nombreuses saisons dont le niveau de performance a toujours été régulier. Par ailleurs, et c'est un paramètre très important pour nous, c'est un joueur de club, fidèle, loyal et déterminé. Son attachement à son club d'origine et les cycles qu'il a effectués à Nantes et Strasbourg sont très représentatifs de son engagement."

Cette saison, Adrien Thomasson a participé à 15 matchs de Ligue 1 et a délivré deux passes décisives. Le milieu de terrain de 29 ans signe pour 3,9 millions d'euros ainsi que 500 000 euros de bonus. Son contrat courra jusqu'en 2026.