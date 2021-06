Memphis Depay s’exprime sur son transfert au Barça

Évoquée depuis de longs mois, l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone a été officialisée ce samedi par le club blaugrana. Un contrat de deux saisons (jusqu'en juin 2023) pour l'ancien de l'Olympique Lyonnais qui réalise l'un de ses rêves. Il a d'ailleurs rapidement commenté l'annonce barcelonaise.

Sur les réseaux sociaux, Memphis Depay a posté un photomontage le représentant avec le maillot du Barça. En légende, quelques mots pour exprimer sa joie : "Rêve grand mon enfant.. Rêve grand. Très excité à l'idée de rejoindre mon nouveau club !"



Dream big kid.. Dream big.



Super excited to join my new club! @fcbarcelona

👉🏽🦁👈🏽 𝑮𝒐𝒅’𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏 pic.twitter.com/WnV1ufoBYw

— Memphis Depay (@Memphis) June 19, 2021

Actuellement occupé à disputer l'Euro 2020 avec les Pays-Bas, Depay se prépare à relever l'un des plus importants challenges de sa carrière. Après son échec du côté de Manchester United et son passage à l'OL, le Néerlandais retrouve un grand d'Europe et devra faire preuve de régularité pour parvenir à s'imposer durablement dans l'effectif entraîné par Ronald Koeman.