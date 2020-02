Mbaye Niang (Rennes), une priorité pour l'OM ?

Malgré sa défaite contre Nantes le week-end dernier (1-3), Marseille est toujours solidement installé à la deuxième place du classement de la Ligue 1, avec huit points d'avance sur Rennes. Une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions est donc plus que jamais d'actualité pour les Phocéens, qui préparent déjà le Mercato estival à venir. Désireux de renforcer leur secteur offensif, les dirigeants olympiens suivraient ainsi avec beaucoup d'intérêt Mbaye Niang. D'après L'Equipe, le buteur rennais serait même une cible prioritaire aux yeux d'Andoni Zubizarreta. Des contacts auraient même été noués avec l'entourage du joueur il y a trois semaines environ.

L'OM aura-t-il les moyens de s'offrir Niang ?

Auteur d'une saison 2019-20 plutôt aboutie (14 buts toutes compétitions confondues), l'international sénégalais serait susceptible d'être séduit par l'OM, un club qui l'attire. Et ce d'autant plus que l'ancien Caennais n'aurait pas bien vécu le départ surprise d'Olivier Létang, qui a quitté la présidence exécutive du SRFC début février. A noter toutefois que les Marseillais ne disposeront vraisemblablement pas de moyens financiers très élevés, et qu'il leur faudra dès lors consentir à un sérieux effort afin d'engager l'attaquant de 25 ans (dont la valorisation est estimée à 30 millions d'euros). Le quotidien sportif précise que le profil de Boulaye Dia (Reims) serait aussi à l'étude.