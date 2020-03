M'Baye Niang peut voir plus haut

Rennes connaît l'une des périodes les plus fructueuses de son histoire. Vainqueur de la Coupe de France l'an passé, le club breton est actuellement sur le podium de la Ligue 1 et peut envisager une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une forme qui correspond à la présence de M'Baye Niang dans l'effectif rennais. D'abord prêté par le Torino l'an passé, l'attaquant sénégalais s'est définitivement engagé avec la formation de Julien Stéphan durant l'été 2019. Un transfert de 15 millions d'euros qui a porté ses fruits.



Le joueur formé chez le voisin caennais a déjà marqué dix buts en Ligue 1 cette saison. La saison dernière, il avait déjà passé ce cap symbolique pour finir l'exercice 2018-2019 avec onze réalisations. Auparavant il n'avait jamais réussi à atteindre un tel total. L'attaquant avait pourtant déjà joué sept saisons au plus haut-niveau. Mais même si ses débuts en Ligue 1 avaient été tonitruants, le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 1 n'avait alors que 16 ans. Et maintenant qu'il a comblé son manque d'expérience, le natif de Meulan s'est transformé en une machine à buts.

Ses buts ont rapporté 13 points à Rennes cette saison



Le joueur qui avait été recruté à seulement 18 ans par l'AC Milan est revenu en France pour s'imposer. Après avoir connu plusieurs déceptions de l'autre côté des Alpes, celui qui a participé à la Coupe du Monde 2018 est devenu un buteur régulier. Et même s'il n'a pas réussi à marquer plus d'un but par saison sur la scène européenne, c'est assez pour taper dans l’œil de clubs plus importants. Car ses buts sont rarement inutiles.

Cette saison, Rennes n'a jamais perdu quand son numéro 11 a marqué en Ligue 1. Le vice-capitaine a surtout rapporté 13 points à lui tout seul. De quoi faire la différence dans une course acharnée au podium et à l'Europe. C'est d'ailleurs la finalité de cette course qui pourrait décider de l'avenir d'un joueur sous contrat jusqu'en 2023.



M'Baye Niang restera-t-il au Roazhon Park sans pouvoir vivre le frisson européen l'an prochain ? Ce n'est pas sûr d'autant que l'Olympique de Marseille aurait fait du joueur d'1,88m sa priorité. L'Equipe avait même révélé il y a quelques semaines une prise de contact avec l'entourage du joueur. Cette approche aboutira-t-elle sur un transfert ? C'est possible d'autant que le départ d'Olivier Létang a quelque peu chamboulé le club breton.

Des clubs allemands dont Schalke 04 avaient déjà été intéressés par son profil et pourraient revenir à la charge. Désormais, les prétendants vont devoir s'aligner sur une demande rennaise estimée à 30 millions d'euros. Une somme qui prouve que s'il part, M'Baye Niang rejoindra bien un top club. Car maintenant qu'il a tenu ses promesses, c'est un nouveau type d'engagement qu'il risque de découvrir.