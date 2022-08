Mbappé, une saison à lancer contre Montpellier

Deux matches, deux victoires, neuf buts inscrits et pas de trace de Kylian Mbappé sur les tableaux d’affichage : voilà la petite anecdote "amusante" du PSG de ces deux dernières semaines. Absent contre Nantes (4-0), lors du Trophée des champions, pour cause de suspension, Kylian Mbappé n’avait pas, non plus, participé au festival offensif contre Clermont (0-5), le weekend dernier pour la reprise du championnat, à cause d’une petite gêne aux adducteurs.

A l'heure d'une nouvelle affiche sur la scène nationale, ces problèmes de santé sont désormais de l'histoire ancienne pour l'ancien Monégasque. Christophe Galtier l'a affirmé la veille, ladite gêne "a totalement disparu." Et, ce vendredi, le club parisien a bien confirmé la présence de Mbappé (comme celle de la recrue Renato Sanches) dans le groupe des 20 joueurs convoqués pour recevoir Montpellier au Parc des Princes samedi soir (21 heures).





Le groupe parisien pour #PSGMHSC ! 📋🔴🔵

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2022

"Ney et Léo sont un peu plus dans le rythme"

Il y a fort à parier que l'international tricolore voudra démarrer sa saison aussi bien que Neymar et Lionel Messi, eux qui ont particulièrement soigné leurs statistiques en son absence. Tous les deux buteurs contre Nantes (avec un doublé pour le Brésilien), ils ont rayonné contre Clermont avec un but et trois passes décisives pour Neymar et deux buts et une passe décisive pour Messi. "Kylian a été perturbé dans sa préparation. Il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, a rappelé Galtier jeudi, avant de poursuivre. Actuellement, 'Ney' et 'Leo' sont un peu plus dans le rythme. Je n'ai aucune crainte que Kylian soit rapidement dedans aussi."Et le nouvel entraîneur du PSG ne se fait pas le moindre souci pour que la mayonnaise prenne entre les trois. "J'ai beaucoup travaillé les associations au cours de la semaine et j'ai beaucoup regardé ce qui s'était fait la saison dernière dans nos différentes animations offensives, a avancé Galtier. Ils ont l'habitude de jouer ensemble tous les trois. Ils sont très performants. Je n'ai pas de souci de ce côté-là. Ils se connaissent parfaitement et ils savent jouer les uns pour les autres." C'est tout ce que le PSG veut voir, notamment à l'échelle européenne.