Mazire Soula (ex-USM Alger) rebondit en Bulgarie

Quelques semaines après la résiliation du contrat qui le liait à l'USM Alger, Mazire Soula a trouvé un nouveau point de chute. Le milieu de terrain offensif franco-algérien va rebondir en Bulgarie, sous les couleurs du Cherno More Varna. Âgé de 23 ans, ce natif de Rouen a signé un contrat de deux ans en faveur de l'actuel troisième d'Efbet Liga (L1 bulgare), a appris Football365 Afrique auprès de son conseiller, Walid Bouchenafa. Formé au Havre et passé par la réserve du SCO Angers, Soula avait inscrit deux buts et réussi deux passes décisives en 24 matchs la saison dernière sous les couleurs usmistes.